Маємо певний тактичний успіх на 2 напрямках, – Сирський

6 квітня 2024, 11:24
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Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою. Зокрема, він зазначив про певний тактичний успіх на 2 напрямках фронту.

Про це Олександр Сирський розповів в телеграм-каналі в суботу, 6 квітня. 

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На яких напрямках Сили оборони досягли певного тактичного успіху

Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. 

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону українських військ. Однак Сирський заявив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

За його словами, на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх,
– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ Сирський.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", – наголосив Сирський.

Що відбувається на фронті

  • Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки. На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили понад 16 атак.
  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об'єкту ворога.

Автор: Ірина Марціяш