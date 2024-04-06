Маємо певний тактичний успіх на 2 напрямках, – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою. Зокрема, він зазначив про певний тактичний успіх на 2 напрямках фронту.

Про це Олександр Сирський розповів в телеграм-каналі в суботу, 6 квітня.

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На яких напрямках Сили оборони досягли певного тактичного успіху

Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону українських військ. Однак Сирський заявив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

За його словами, на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ Сирський.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", – наголосив Сирський.

Що відбувається на фронті