Маємо певний тактичний успіх на 2 напрямках, – Сирський
Джерело:Олександр Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою. Зокрема, він зазначив про певний тактичний успіх на 2 напрямках фронту.
Про це Олександр Сирський розповів в телеграм-каналі в суботу, 6 квітня.
Дивіться також Часів Яр залишається під нашим контролем, – Сирський
На яких напрямках Сили оборони досягли певного тактичного успіху
Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.
Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону українських військ. Однак Сирський заявив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.
За його словами, на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.
Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх,
– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ Сирський.
"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", – наголосив Сирський.
Що відбувається на фронті
- Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки. На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили понад 16 атак.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об'єкту ворога.