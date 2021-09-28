Маємо ще 1000 кілометрів загрози й Білорусь у російській стайні, – Кулеба про заяви Лукашенка

Ведучий ток-шоу, звертаючись до глави МЗС Дмитра Кулеби, звернув увагу, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом багато говорить про Україну дивного.

Зокрема, що тут НАТО будує якісь бази, що тренують когось для нападу на Білорусь, про якусь зброю тощо. І через все це Лукашенко постійно перебуває на зв'язку з главою Росії Володимиром Путіним.

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"Домовилися "щось робити" – це не домовленість"

Мовляв, "треба щось робити" з Україною. Дмитро Кулеба на це відповів так:

"Те, про що ви говорите, – це якраз зразок російської пропаганди на кшталт "розіп'ятих хлопчиків" у виконанні Олександра Лукашенка".

у виконанні Олександра Лукашенка". "Утім, ми не бачимо якихось конкретних домовленостей між ними (Лукашенком і Путіним – 24 канал). Домовилися "щось робити" – це не домовленість".

"У нас з'являється 1000 кілометрів загрози"

Та поруч із цим і зауважив, що "це, безумовно, сигнал".

Сигнал, що у нас з'являється 1000 кілометрів загрози. У нас 1000 кілометрів кордону з країною, якою керує людина, що багато років прикидалася другом України. При цьому заводячи свою країну у російську стайню,

– сказав глава МЗС.

І підсумував: "Ми повинні бути готові до ударів. Запобігати ударам. І розраховувати у цій ситуації на свої сили й свою політику".

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