Є точка зближення з адміністрацією Байдена: чого очікувати від нового спікера у США

Новим спікером Палати представників США став Майк Джонсон. Раніше республіканець зі скептицизмом ставився до надання допомоги Україні, однак у своїй промові під час інавгурації сказав, що готовий підтримувати нашу державу.

В ефірі 24 Каналу політолог-міжнародник Руслан Осипенко розповів, як обрання нового спікера Конгресу вплине на надання Сполученими Штатами Америки фінансової та військової підтримки Україні.

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Мікрокриза в Конгресі

Джонсон республіканець та підтримує консервативну й реактивну частину трампістів. Однак, попри це, він готовий до діалогу.

Це вже позитив. Це точка зближення адміністрації президента Джо Байдена й нижньої палати,

– мовив політолог-міжнародник.

22 денна мікрокриза у Конгресі послаблювала США всередині країни. До того ж увага була зосереджена на розв'язанні внутрішніх питань, а зовнішні – залишалися осторонь. На щастя, тепер США можуть повноцінно займатися й зовнішніми питаннями.

"Зараз запрацює Конгрес й ми можемо сподіватися, що все ж таки й адміністрація, і Конгрес домовляться про допомогу Україні", – додав Осипенко.

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Формула політичного політесу

Як зауважив політолог-міжнародник, затримка грошей Україні Джонсоном буде предметом обговорення і боротьби в передвиборчій кампанії між Дональдом Трампом та Джо Байденом.

"Спікер говорить, що він готовий до компромісу та діалогу, але це формула дипломатичного політесу. Насправді буде багато питань й багато списів буде зламано перед тим як наша країна отримає допомогу", – наголосив Осипенко.

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