Загибель на яхті мільярдера Лінча: поліція взялась розслідувати ненавмисне вбивство

Британський бізнесмен Майк Лінч загинув разом зі своєю 18-річною дочкою Ханною та іншими людьми внаслідок того, що яхта Bayesian пішла на дно. Правоохоронці відкрили провадження за фактом ненавмисного вбивства.

У суботу, 24 серпня, стало відомо, що італійська прокуратура взялась розслідувати катастрофу на яхті Лінча, що трапилася 19 серпня. Судно пішло на дно біля берегів Сицилії.

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Яхта Лінча пішла на дно: розслідування розпочалося

Голова прокуратури Терміні-Імерезе Амброджіо Картозіо насамперед наголосив, що яхта постраждала через зміну погодних умов. Того ранку в морі розпочався шторм.

Однак правоохоронець не виключає, що були скоєні порушення, що й призвели до численних ненавмисних вбивств, а також мала місце необережність.

Поки що розслідування не було спрямоване проти якоїсь окремої особи,

– цитує видання Reuters заяву прокурора.

56-метрова яхта Bayesian перекинулася біля Портічелло під час сильного шторму. Відомо загалом про 7 загиблих, серед них мільярдер Лінч та його дочка . Водночас дружина бізнесмена була серед тих 15 осіб, яким вдалось вижити.

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На думку аналітиків, такі яхти як Bayesian, побудовані італійським виробником Perini, зазвичай витримують шторми. У будь-якому разі, за словами експертів, вони не повинні тонути так швидко, як це сталося з яхтою Лінча.

Журналісти додають, що коли правоохоронці витягнуть з моря Bayesian, це, ймовірно, допоможе їм визначити, що сталося насправді. Але операція, вочевидь, буде складною та дорогою.