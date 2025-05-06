Колишня "права рука" Трампа Майк Пенс розкритикував його за політику щодо України і Путіна

Майк Пенс був віцерпрезидентом США під час першого терміну Дональда Трампа. Політик заявив, що деякі дії американського лідера різко суперечать успіхам їхньої спільної адміністрації. Зокрема, він розкритикував республіканця за "непевну підтримку" України.

В інтерв'ю з Кейтлан Коллінз на CNN Майк Пенс прокоментував політику Трампа щодо війни в Україні, передає 24 Канал.

Дивіться також Багато людей знає, хто його підірвав, – Трамп про "Північний потік-2"

Що сказав Пенс

За словами Пенса, Путін не прагне миру, як стверджує Трамп, а "хоче Україну".

За останні три роки ми переконалися: Путін хоче Україну. І той факт, що Росія не дотримується домовленого припинення вогню, це підтверджує,

— сказав Пенс.

Він закликав США і надалі надавати військову підтримку Україні.

Якщо Путін захопить Україну, це лише питання часу, коли він перетне кордон НАТО, і тоді вже американські військові будуть змушені воювати,

— попередив політик.

Пенс розкритикував "невпевнену підтримку" України з боку нинішньої адміністрації Трампа, згадавши і про суперечливу зустріч у Білому домі між Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Зеленським у лютому, яку назвав "прикрою".

Водночас він позитивно оцінив зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані та підписання угоди, яка передбачає доступ США до українських корисних копалин в обмін на інвестиційний фонд.