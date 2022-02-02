Мають понести відповідальність, – в УП розповіли про замовчування деталей ДТП з Трухіним

Деталі щодо ДТП за участі "слуги" Олександра Трухіна могли замовчувати понад 5 місяців. Водночас відповідальність – на керівниках правоохоронних органів.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла головна редакторка видання "Українська правда" (УП) Севгіль Мусаєва. Вона повідомила, що бачила відео за кілька днів до публікації розслідування.

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"Воно (відео – 24 канал) мене вразило. Звичайно, я думала, що буде великий суспільний резонанс, і що тільки виключенням Трухіна справа не обмежиться", – зазначила Мусаєва.

Я сподіваюсь, що так і буде, тому що мають понести відповідальність керівники правоохоронних органів, які протягом понад 5 місяців замовчували деталі цієї резонансної ДТП. Севгіль Мусаєва Головна редакторка видання "Українська правда"

Справа Трухіна може вплинути на рейтинг "слуг"

У розслідуванні УП мовиться, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив зняте на нагрудні камери поліцейських відео з Олександром Трухіним через кілька днів після ДТП.

"Тобто якщо Денис Монастирський бачив це відео, то дуже дивно, чому його не було у розпорядженні ДБР, до якого скерували справу", – сказала головна редакторка УП.

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На думку Севгіль Мусаєвої, абсолютно очевидно, що Олександра Трухіна покривали.

"Мені здається, наслідки будуть: мінімум – у падінні рейтингу партії "Слуга народу", максимум – напевно, щодо якихось речей пониження рейтингу влади загалом", – додала Севгіль Мусаєва.

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