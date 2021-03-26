Боротьба з проросійським Додоном: Санду готується розпустити парламент Молдови

Президентка Майя Санду запросила парламентські фракції на консультації щодо розпуску парламенту. Це сталось після того, як депутати не заслухали програму уряду Ігоря Гросу.

Зустріч Майя Санду запланувала на 26 березня.

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Чому не відбулось засідання парламенту

Парламент не провів засідання через відсутність кворуму. Це сталось тому, що депутати Партії соціалістів проросійського експрезидента Ігоря Додона та їхні союзники з "Шор" і групи Pentru Moldova покинули засідання парламенту.

Раніше Ігор Додон заявляв, що він хоче стати прем'єром Молдови.

За що бореться Майя Санду

Президентка Молдови хоче провести дострокові вибори парламенту. Вона вважає, що чинний парламент себе дискредитував.

Натомість Ігор Додон намагається зашкодити розпуску парламенту.

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Як можна досягти дострокових виборів

Президентка має право розпустити парламент та оголосити перевибори у двох випадках: