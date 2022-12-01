Майже 100% жителів Києва мають воду і тепло, а от зі світлом ще є проблеми
1 грудня 2022 , 18:04Читать новость на русском
У Києві вже майже всі жителі мають водо- та теплопостачання. Однак дефіцит електроенергії у столиці становить 30%.
Наразі столиця не повернулася до планових відключень. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час Київського безпекового форуму, передає 24 канал.
До речі Відключення світла у Києві можуть тривати до весни, – Кличко
Станом на зараз у Києві майже 100% людей мають водо- та теплопостачання,
– зазначив міський голова.
Кличко попередив, якщо взимку тривалий час, наприклад, тиждень не буде електрики, тепла й води, доведеться злити воду з системи опалення та водопроводів, щоб не було значних пошкоджень. Тому мер закликав розглянути можливість тимчасового переїзду в передмістя Києва.
Яка ситуація зі світлом
- У ДТЕК зазначали, що 1 грудня в Києві застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки не будуть діяти.
- Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня, але відновити енергосистему цієї зими не вийде. Сподіваються, що невдовзі у Києві вдасться перейти на планові вимкнення.
- Наразі ж світло вимикатимуть й у тих будинках, що є під'єднаними до об’єктів критичної інфраструктури.
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