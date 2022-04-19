Майже 1,5 мільйона людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи

Станом на 19 квітня, майже 1,5 мільйонів осіб офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Кожен із них отримає грошову компенсацію.

Про це на черговому засіданні Уряду проінформував очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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На засіданні обговорювали питання соцвиплат для переміщених осіб

За словами Шмигаля, Уряд почав нараховувати виплати для внутрішньо переміщених осіб із 8 квітня. Крім того, він розповів про те, як відбуватимуться нарахування.

По 2 тисяч гривень на кожного дорослого та по 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю,

– зазначив глава Кабінету Міністрів.

Шмигаль також наголосив, що наразі вже 250 тисяч людей отримали свої кошти.

Поступово будемо перераховувати гроші всім нашим вимушеним переселенцям,

– підсумував він.

Зверніть увагу, раніше Денис Шмигаль розповів, що Уряд продовжить нараховувати усі соціальні виплати українцям, які опинилися у тимчасовій окупації чи оточенні.

До речі – Шмигаль та прем'єр Литви відвідали Бородянку