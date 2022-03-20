Майже 15 тисяч знищених окупантів і повно металолому: Генштаб ЗСУ про нові втрати окупантів

Росія атакувала Україну 25 днів тому. Понад три тижні ЗСУ продовжують захищати нашу країну та знищувати окупантів. Наразі ворог вже втратив майже 15 тисяч осіб та сотні одиниць техніки.

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 20 березня. Однак знищених росіян може бути більше, адже підрахунок складно вести через активні бойові дії в кількох регіонах України.

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Загальні бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 20 березня:

особового складу – 14 700 осіб,

танків – 476 одиниць,

бойових броньованих машин – 1487 одиниць,

артилерійських систем – 230 одиниць,

РСЗВ – 74 одиниць,

засоби протиповітряної оборони – 44 одиниць,

літаків – 96 одиниць,

гелікоптерів – 118 одиниць,

автомобільної техніки – 947 одиниць,

кораблі та катери – 3 одиниці,

цистерн з ГСМ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 одиниця,

спеціальна техніка – 12 одиниць.



Актуальні втрати окупантів / Інфографіка Генштаб ЗСУ

До слова, російські солдати хочуть "злиняти" з мінімальними втратами, оскільки знають, що ціль ЗСУ – знищити 100% загарбників. Про це свідчить ще одна перехоплена розмова ворога.

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