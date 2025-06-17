Майже 500 засобів нападу, основна ціль – Київ, – Повітряні сили про нічну масовану атаку

У ніч проти 17 червня загарбники здійснили черговий масований обстріл України. Противник використав для удару 472 дрони і ракети.

У Повітряних силах наголосили, що основним напрямок атаки був Київ. У столиці є численні жертви та руйнування будинків, передає 24 Канал.

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Чим вдарила Росія

Військові уточнили, чим саме та у якій кількості били окупанти по Україні уночі. Так, ворог атакував:

440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. "Шахедів" з них близько 280;

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";

16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації;

4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації;

1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);

15 крилатих ракет Х-101;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 – локаційна втрачена);

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційна втрачена).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків – у 34 локаціях.