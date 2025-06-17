17 червня, 10:21
Майже 500 засобів нападу, основна ціль – Київ, – Повітряні сили про нічну масовану атаку
Основні тези
- Уночі 17 червня Україна зазнала чергової масованої атаки.
- Ворог випустив 472 ракети і дрони.
- Сили ППО знешкодили 428 засобів повітряного нападу ворога.
У ніч проти 17 червня загарбники здійснили черговий масований обстріл України. Противник використав для удару 472 дрони і ракети.
У Повітряних силах наголосили, що основним напрямок атаки був Київ. У столиці є численні жертви та руйнування будинків, передає 24 Канал.
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Чим вдарила Росія
Військові уточнили, чим саме та у якій кількості били окупанти по Україні уночі. Так, ворог атакував:
- 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. "Шахедів" з них близько 280;
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";
- 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації;
- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації;
- 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:
- 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);
- 15 крилатих ракет Х-101;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 – локаційна втрачена);
- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційна втрачена).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків – у 34 локаціях.