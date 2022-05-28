Майже 70% людей повернулись в Україну, – радник глави МВС назвав причину

За час цієї активної фази війни, з України виїхало понад 7,6 мільйонів українців, а повернулись – 4,8 мільйона. Це дуже хороший показник, який нівелює той ризик, про який всі так активно говорили, мовляв – українці вже не повернуться додому.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також додав, що до України, за приблизними підрахунками, вже повернулось понад 60% людей.

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Каталізатором такого масового повернення є відступ окупантів від Києва. Треба розуміти, що Київ – найбільше за кількістю населення місто України, тут мешкає близько 5 мільйонів осіб, а разом із агломерацією то налічимо й усі 6 мільйонів,

– говорить Віктор Андрусів.

За словами радника Монастирського, в столиці знову затори, знову важко припаркувати авто у центрі міста – повернення людей дуже відчувається. Навіть, якщо взяти до уваги Харків – близько тижня його не обстрілювати і харків'яни за цей час так само масово повертались до міста.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що серед киян була посіяна дуже серйозна паніка. У Міністерстві оборони не підтверджують інформацію, що збройні сили Росії готуються до повторного наступу на Київ найближчими днями.

Чи є нова загроза наступу на Київ

Водночас вона наголосила, що українці повинні розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, оскільки війна триває досі.

Інформація про "новий наступ на Київ" почали поширювати напередодні. Маляр наголосила, що українці повинні розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, оскільки війна триває досі.

Мер Києва Віталій Кличко активно піднімає розмови про відновлення Києва, це дуже важлива розмова. Він зустрівся з головою МВФ Крісталіною Георгієвою, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою правління компанії Siemens Роландом Бушем, головою Мюнхенської конференції з безпеки Вольфгангом Ішингером, засновником Давоського форуму Клаусом Швабом.

Також відбулася зустріч Віталія Кличка з першим віце-президентом ЄБРР Юргеном Рігтерінком. Перший віце-президент банку під час зустрічі підкреслив, що ЄБРР готовий не чекати, а вже сьогодні інвестувати в проєкти з відновлення Києва та України. І відкритій до пропозицій щодо проєктів, які потрібно реалізувати.

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