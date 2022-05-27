Майже дві третини периметру Сєвєродонецька зайняті росіянами
27 травня 2022 , 16:20
На Луганщині продовжуються важкі бої з російськими окупантами. У Сєвєродонецьку тримають оборону, хоч майже дві третини периметру міста зайняті росіянами.
Про це повідомив очільник тамтешньої військово-цивільної адміністрації. За його словами, місто зараз у дуже жорсткій обороні, але тримається, щоб не дати російським загарбникам захопити український Сєвєродонецьк.
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