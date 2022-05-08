Майже по всій території України – повітряна тривога: пройдіть в укриття
8 травня 2022 , 09:37Читать новость на русском
Майже у всіх регіонах України лунає сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного удару, тож просимо людей негайно перейти в укриття.
Про загрозу почали оголошувати близько 9:30. Наразі сигнал повітряної тривоги традиційно не звучить лише на тимчасово окупованих Росією територіях – у Криму та на Херсонщині.
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Мешканців інших регіонів України просимо відімкнути воду, світло та газ та хутко перейти в укриття.
Зауважимо, що сьогодні, 8 травня, повітряні тривоги часто лунають у різних регіонах України.
У яких регіонах України наразі лунає повітряна тривога:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київ та Київська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Повітряна тривога майже по всій Україні / Скриншот з єМапа
Останні ракетні обстріли українських міст:
- Минулої доби, 7 травня, противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищила наша ППО.
- Усі 10 ракет окупанти пустили на Одещину. 4 – по регіону, а 6 – по обласному центру.
- Тоді ворог завдав двох ударів по злітній смузі Одеського аеропорту.
- Ще 4 ворожі ракети влучили у підприємство, яке займається виготовленням меблів. Ударна хвиля та уламки будівлі пошкодили багатоповерхівки, які розташовані поряд.
- 8 травня під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання. Щоправда, ще невідомо, чи це було влучання, чи спрацювали сили ППО.
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