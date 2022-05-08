Майже по всій території України – повітряна тривога: пройдіть в укриття

Майже у всіх регіонах України лунає сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного удару, тож просимо людей негайно перейти в укриття.

Про загрозу почали оголошувати близько 9:30. Наразі сигнал повітряної тривоги традиційно не звучить лише на тимчасово окупованих Росією територіях – у Криму та на Херсонщині.

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Мешканців інших регіонів України просимо відімкнути воду, світло та газ та хутко перейти в укриття.

Зауважимо, що сьогодні, 8 травня, повітряні тривоги часто лунають у різних регіонах України.

У яких регіонах України наразі лунає повітряна тривога:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київ та Київська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.



Повітряна тривога майже по всій Україні / Скриншот з єМапа

Останні ракетні обстріли українських міст:

Минулої доби, 7 травня, противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищила наша ППО.

Усі 10 ракет окупанти пустили на Одещину. 4 – по регіону, а 6 – по обласному центру.

Тоді ворог завдав двох ударів по злітній смузі Одеського аеропорту.

Ще 4 ворожі ракети влучили у підприємство, яке займається виготовленням меблів. Ударна хвиля та уламки будівлі пошкодили багатоповерхівки, які розташовані поряд.

8 травня під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання. Щоправда, ще невідомо, чи це було влучання, чи спрацювали сили ППО.

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Напередодні різноманітні державні структури повідомляли, що ворог може влаштовувати різноманітні провокації та здійснювати масовані ракетні обстріли по українських містах 8 – 9 травня. Тож українців закликали бути обережними й не нехтувати правилами під час оголошення повітряної тривоги.