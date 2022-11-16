По всій Україні лунала повітряна тривога
16 листопада 2022 , 09:50Читать новость на русском
Джерело:Мапа тривог України
16 листопада в Україні оголошували повітряну тривогу. Сирена лунала близько 30 хвилин.
24 канал розповість, де оголошували повітряну тривогу та що стало причиною цього.
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В Україні лунали сирени
О 9:50 над територією Білорусі була помічена активність тактичної авіації Росії. МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги були оголошені по всіх областях України.
МіГ-31К зазвичай супроводжують 2 – 3 винищувачі Су-30. Зауважимо, що рейси були тренувальні та демонстраційні.
В яких областях лунала повітряна тривога
- Запорізька,
- Харківська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Донецька,
- Одеська,
- Сумська,
- Вінницька,
- Київська,
- Житомирська,
- Чернігівська,
- Кіровоградська,
- Хмельницька,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Закарпатська,
- Тернопільська,
- Львівська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Луганська області.
Де лунали тривоги в Україні 16 листопада / Карта
Ракетна атака України 15 листопада
- Російські загарбники вкотре завдали по Україні масового ракетного удару. 15 листопада у багатьох регіонах пролунали вибухи.
- Це був наймасованіший ракетний обстріл України з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Окупанти запустили понад 90 ракет. Нашим силам ППО вдалося збити 70 ракет.
- Росіяни декілька разів вдарили по Печерському районі Києва. В одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
- Внаслідок обстрілу критичної інфраструктури в усіх регіонах України виникли проблеми з електроенергією та зв'язком. У зв'язку із цим по всій країні почалися аварійні відключення світла.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у регіоні спрацювала система ППО. Однак окупанти завдали й удару по енергетичній інфраструктурі Львова, через що 80% міста без світла та гарячої води.
- Мер міста Андрій Садовий розповів, що через атаку припинена подача тепла в будинки. Унаслідок удару постраждала одна людина, яка перебуває у важкому стані в лікарні.
- Також окупанти атакували територію Хмельницької громади – зафіксували 2 влучання. Згодом ворог завдав повторного удару.
- У Житомирі росіяни завдали 2 ракетних ударів по енергетичних об'єктах, через що місто залишилося без електроенергії та частково без води.