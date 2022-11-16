По всій Україні лунала повітряна тривога

16 листопада в Україні оголошували повітряну тривогу. Сирена лунала близько 30 хвилин.

24 канал розповість, де оголошували повітряну тривогу та що стало причиною цього.

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В Україні лунали сирени

О 9:50 над територією Білорусі була помічена активність тактичної авіації Росії. МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги були оголошені по всіх областях України.

МіГ-31К зазвичай супроводжують 2 – 3 винищувачі Су-30. Зауважимо, що рейси були тренувальні та демонстраційні.

В яких областях лунала повітряна тривога

Запорізька,

Харківська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Миколаївська,

Донецька,

Одеська,

Сумська,

Вінницька,

Київська,

Житомирська,

Чернігівська,

Кіровоградська,

Хмельницька,

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Закарпатська,

Тернопільська,

Львівська,

Рівненська,

Волинська,

Луганська області.



Де лунали тривоги в Україні 16 листопада / Карта

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