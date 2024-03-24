Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку

24 березня 2024, 09:30
Читать новость на русском

Майже по всій Україні вдень 24 березня оголосили повітряну тривогу. Спочатку сирени пролунали у Києві, а згодом – охопили майже всю Україну.

Про загрозу повідомили Повітряні сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.

Дивіться також Вночі ворог атакував 29 ракетами й 28 дронами: як відпрацювала ППО

В Україні знову повітряна тривога

 

09:33, 24 березня

Моніторингові телеграм-канали повідомили про пуски ракет у напрямку західних областей. 

09:32, 24 березня

Масштабна повітряна тривога

Повітряна тривога охопила усю Україну. 


Повітряна тривога станом на 09:31

09:28, 24 березня

Тривога шириться країною

Повітряна тривога почала ширитися країною Станом на зараз червоними стали майже всі області. 


Мапа тривог станом на 09:28

09:27, 24 березня

Загроза балістики

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

09:26, 24 березня

У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу. 

 

 

Автор: Анжеліка Байбак