Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку
Майже по всій Україні вдень 24 березня оголосили повітряну тривогу. Спочатку сирени пролунали у Києві, а згодом – охопили майже всю Україну.
Про загрозу повідомили Повітряні сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.
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В Україні знову повітряна тривога
Моніторингові телеграм-канали повідомили про пуски ракет у напрямку західних областей. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Масштабна повітряна тривога
Тривога шириться країною
Загроза балістики
У Києві оголосили повітряну тривогу
Моніторингові телеграм-канали повідомили про пуски ракет у напрямку західних областей.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
У Києві оголосили повітряну тривогу.