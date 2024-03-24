Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку

Майже по всій Україні вдень 24 березня оголосили повітряну тривогу. Спочатку сирени пролунали у Києві, а згодом – охопили майже всю Україну.

Про загрозу повідомили Повітряні сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.

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В Україні знову повітряна тривога