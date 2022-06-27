Майже по всій Україні – пожежна небезпека: рятувальники попередили про низку заборон

Через спеку в Україні існує велика загроза виникнення пожеж. Рятувальники закликають бути обачними та дотримуватися усіх правил.

У більшості областей України – дуже жарка погода. Людей просять бути обачними та відповідальними, адже у разі виникнення пожежі долати вогонь буде вкрай складно.

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Які заборони ввели рятувальники для загальної безпеки

У ДСНС повідомили про те, що нас час спекотної погоди вводять декілька обмежень. Їх дотримання гарантує загальну безпеку та дозволить запобігти виникненню масштабних пожеж.

28 – 29 червня у південних, західних, більшості північних, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На цей час громадянам забороняється:

відвідувати ліси;

підпалювати суху траву, листя, пух та сміття;

викидати непогашені сірники та недопалки;

розводити багаття без особливо на те потреби, особливо у вітряну погоду;

залишати непогашене багаття без нагляду.

Порушення заборон може мати катастрофічні наслідки, тож рятувальники просять усіх бути відповідальними.

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