В Одесі запрацювала частина McDonald’s: скільки закладів відкрили та де саме

Зранку 28 березня в Одесі запрацювала частина ресторанів McDonald’s. Вони відкрилися вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Перший ресторан відкрили на Дерибасівській. Нагадаємо, що McDonald’s почали відновлювати свою роботу з кінця вересня 2022 року.

Зверніть увагу McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи в Україні: де відкриють заклади

В Одесі запрацювали ресторани McDonald’s

Під час повітряної тривоги ресторани не працюватимуть. На дверях закладів вказана адреса найближчого укриття.

Станом на 28 березня ресторани McDonald’s працюють за такими адресами:

вулиця Пантелеймонівська, 17-б;

вулиця Дерибасівська, 23/1;

площа Незалежності, 1;

вулиця Черняховського, 1-б;

вулиця Краснова, 14а.



В Одесі відкрили ресторани McDonald’s / фото "Суспільне"



В Одесі запрацювали декілька ресторанів McDonald’s / фото "Суспільне"



Під час тривоги ресторани McDonald’s не працюють / фото "Суспільне"

До речі, McDonald’s планують також відкрити і в Дніпрі наприкінці квітня. Крім того, заклади хочуть відкрити ще в кількох інших містах. Ресторани працюватимуть відповідно до розширених протоколів безпеки, які запровадили в усіх відритих закладах в Україні.

Що передувало