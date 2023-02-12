Прийняли понад 11 тисяч поранених, – Садовий про реабілітацію та протезування військових

У Львові діє Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ" – це шпиталь для тих, хто постраждав від війни. Навіть більше – це величезний лікарський хаб.

Це одне з найбільших комунальних медичних об'єднань України, яке має орієнтовну площу – 180 тисяч квадратних метрів. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Потрібно збільшувати можливості

За його словами, до роботи в цьому об'єднані залучено понад 4 тисяч медичних працівників.

За всі місяці війни ми прийняли понад 11 тисяч поранених. І продовжуємо приймати кожного дня,

– зазначив він.

Міський голова розповів, що сьогодні медичне об'єднання виробляє протези для поранених. А також має можливість приживляти біонічні протези для руки.

"Цей цикл ми пройшли, і тепер нам потрібно збільшувати наші можливості. І тут маємо якісну підтримку з боку німецьких та італійських колег. Працюємо з багатьма", – зазначив він.

Мільйони людей будуть потребувати психологічної підтримки

Садовий підкреслив, що наступний крок – щоб кожна людина, яка має військову травму, отримала психологічну реабілітацію.

"На базі нашого об'єднання працює два великих центри ментального здоров'я. Також у всіх наших поліклініках відкриваємо такі центри, тому що у нас мільйони людей будуть потребувати психологічної підтримки", – наголосив мер.

Будується житло для 700 людей

Він зазначив, що зараз розпочинається будування житла для поранених переселенців.

Людина, наприклад, перебувала певний час в лікарні, отримала протез. Їй треба пройти реабілітацію. В лікарні їй вже не має сенсу перебувати, але має бути приміщення поруч. Тому ми зараз споруджуємо будинки орієнтовно для 700 людей, які будуть там жити,

– зауважив Садовий.

Він підкреслив, що цей проєкт підтримується Європейськи союзом.

Андрій Садовий розповів про Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ": дивіться відео

Потрібно набагато більше таких об'єктів

"І, звичайно, важливе питання – пошук роботи для людей, які зазнали жахів війни. Це комплексний підхід: реабілітація, протезування, допомога в роботі, допомога з поселенням. Це все називається – національний реабілітаційний центр UNBROKEN. І моя ідея дуже проста – щоб ці добрі практики, які ми маємо, інші міста також в себе застосовували", – наголосив міський голова Львову.

За його словами, він дуже тішиться, що в Україні є багато приватних ініціатив, а також є державні центри, які опікуються тими, хто постраждав від війни.

Сьогодні ми всі повинні працювати на одне. І ми, до речі, маємо дуже хороший контакт і реалізуємо все це спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціального захисту, Міністерством ветеранів і, звичайно, з Медичною службою Міністерства оборони. Це дуже якісна співпраця,

– відзначив він.

Міський голова назвав наступний крок об'єднання: навесні відкриваються нові площі для реабілітації – орієнтовно 4,5 тисячі квадратних метрів. А до кінця року ще 3 тисячі нових квадратних метрів.

"Насправді, потрібно набагато більше таких об'єктів по всій країні, тому що поранених дуже багато", – резюмував Андрій Садовий.

Корпус реабілітації "НЕЗЛАМНІ" у Львові