Прийняли понад 11 тисяч поранених, – Садовий про реабілітацію та протезування військових
У Львові діє Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ" – це шпиталь для тих, хто постраждав від війни. Навіть більше – це величезний лікарський хаб.
Це одне з найбільших комунальних медичних об'єднань України, яке має орієнтовну площу – 180 тисяч квадратних метрів. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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Потрібно збільшувати можливості
За його словами, до роботи в цьому об'єднані залучено понад 4 тисяч медичних працівників.
За всі місяці війни ми прийняли понад 11 тисяч поранених. І продовжуємо приймати кожного дня,
– зазначив він.
Міський голова розповів, що сьогодні медичне об'єднання виробляє протези для поранених. А також має можливість приживляти біонічні протези для руки.
"Цей цикл ми пройшли, і тепер нам потрібно збільшувати наші можливості. І тут маємо якісну підтримку з боку німецьких та італійських колег. Працюємо з багатьма", – зазначив він.
Мільйони людей будуть потребувати психологічної підтримки
Садовий підкреслив, що наступний крок – щоб кожна людина, яка має військову травму, отримала психологічну реабілітацію.
"На базі нашого об'єднання працює два великих центри ментального здоров'я. Також у всіх наших поліклініках відкриваємо такі центри, тому що у нас мільйони людей будуть потребувати психологічної підтримки", – наголосив мер.
Будується житло для 700 людей
Він зазначив, що зараз розпочинається будування житла для поранених переселенців.
Людина, наприклад, перебувала певний час в лікарні, отримала протез. Їй треба пройти реабілітацію. В лікарні їй вже не має сенсу перебувати, але має бути приміщення поруч. Тому ми зараз споруджуємо будинки орієнтовно для 700 людей, які будуть там жити,
– зауважив Садовий.
Він підкреслив, що цей проєкт підтримується Європейськи союзом.
Андрій Садовий розповів про Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ": дивіться відео
Потрібно набагато більше таких об'єктів
"І, звичайно, важливе питання – пошук роботи для людей, які зазнали жахів війни. Це комплексний підхід: реабілітація, протезування, допомога в роботі, допомога з поселенням. Це все називається – національний реабілітаційний центр UNBROKEN. І моя ідея дуже проста – щоб ці добрі практики, які ми маємо, інші міста також в себе застосовували", – наголосив міський голова Львову.
За його словами, він дуже тішиться, що в Україні є багато приватних ініціатив, а також є державні центри, які опікуються тими, хто постраждав від війни.
Сьогодні ми всі повинні працювати на одне. І ми, до речі, маємо дуже хороший контакт і реалізуємо все це спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціального захисту, Міністерством ветеранів і, звичайно, з Медичною службою Міністерства оборони. Це дуже якісна співпраця,
– відзначив він.
Міський голова назвав наступний крок об'єднання: навесні відкриваються нові площі для реабілітації – орієнтовно 4,5 тисячі квадратних метрів. А до кінця року ще 3 тисячі нових квадратних метрів.
"Насправді, потрібно набагато більше таких об'єктів по всій країні, тому що поранених дуже багато", – резюмував Андрій Садовий.
Корпус реабілітації "НЕЗЛАМНІ" у Львові
- У квітні у Львові планують відкрити корпус реабілітації "НЕЗЛАМНІ".
- Реабілітаційний корпус матиме 7 поверхів з моделями квартири та навіть магазину. Це потрібно для того, аби пацієнти могли максимально підготуватися до нових умов життя.
- Щороку центр надаватиме допомогу близько 10 тисячам українцям. Працівники реабілітаційного центру використовуватимуть найсучасніше обладнання та новітні методики для відновлення повноцінного життя військових та тих цивільних, які отримали травми внаслідок збройної агресії ворога.
- Реабілітаційний корпус створюють на базі старого корпусу поліклініки. Першими партнерами цього проєкту стали Червоний Хрест, Польща, місто-партнер Львова Фрайбург. Частину реабілітаційного обладнання, необхідного для роботи центру, вже надали Швейцарія та Німеччина.
- Окрім корпусу, функціонуватиме й денний стаціонар та амбулаторна допомога. Ба більше, допомогу в реабілітаційному корпусі отримуватимуть пацієнти стаціонару – для них передбачено 54 ліжка на двох поверхах.
- В новому корпусі реабілітаційного центру встановлять новітнє обладнання: роботизовану систему ходьби; екзоскелети; роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо.
- Корпус буде оснащений обов'язковою складовою процесу відновлення – басейном. Аби українці якомога швидше могли відновитися після бойових травм, у центрі "НЕЗЛАМНІ" запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти Центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні.