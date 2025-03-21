Медики 10 годин боролися за життя: у лікарні Запоріжжя померла постраждала внаслідок удару
- У Запоріжжі після атаки БпЛА померла 32-річна жінка, медики боролися за її життя 10 годин.
- Кількість жертв атаки зросла до трьох, ще 12 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- П'ять постраждалих залишаються в лікарнях: дві жінки, два чоловіки з травмами середньої тяжкості, та немовля з контузією.
У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок масованої атаки БпЛА на Запоріжжя у ніч на 22 березня. Медики боролися за життя 38-річної жінки 10 годин.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про ще одну жертву російської атаки
Вранці 22 березня Федоров повідомив, що в лікарні загинула 32-річна жінка, яка дістала надважкі поранення внаслідок нічної атаки росіян.
Медики понад 10 годин боролися за її життя,
– додав очільник ОВА.
Таким чином, кількість жертв внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до трьох осіб, ще 12 – отримали поранення різного ступеня важкості.
Через деякий час Федоров додав, що ще 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки продовжують перебувати у лікарнях обласного центру станом на ранок 22 березня.
"Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", – розповів Федоров.