Медики 10 годин боролися за життя: у лікарні Запоріжжя померла постраждала внаслідок удару

У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок масованої атаки БпЛА на Запоріжжя у ніч на 22 березня. Медики боролися за життя 38-річної жінки 10 годин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про ще одну жертву російської атаки

Вранці 22 березня Федоров повідомив, що в лікарні загинула 32-річна жінка, яка дістала надважкі поранення внаслідок нічної атаки росіян.

Медики понад 10 годин боролися за її життя,

– додав очільник ОВА.

Таким чином, кількість жертв внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до трьох осіб, ще 12 – отримали поранення різного ступеня важкості.

Через деякий час Федоров додав, що ще 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки продовжують перебувати у лікарнях обласного центру станом на ранок 22 березня.

"Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", – розповів Федоров.