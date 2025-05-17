Кислиця відповів на залякування з боку росіян та розповів про загиблого племінника

Голова російської делегації на зустрічі з Україною в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія готова воювати довго, тому українці "втрачатимуть більше рідних". Ймовірно, Мединський зробив таку відсилку в бік члена делегації з українського боку Сергія Кислиці, адже нещодавно на фронті загинув його племінник.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Сергія Кислиці в Х. Слова Мединського зачепили колишнього представника України в ООН.

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Що сказав Кислиця про заяву російського колеги

Журналісти The Economist процитували представника Росії Володимира Мединського, який зробив цинічну заяву на переговорах в Стамбулі. Він заявив, що війна триватиме скільки треба, а українці продовжуватимуть гинути.

Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких, бо Росія готова воювати вічно,

– сказав Мединський.

Сергій Кислиця вважає, що це був прямий натяк на нього. Він додав, що таким чином Росія намагається залякувати українську делегацію. На кого б не була спрямована ця "атака", представники України не розгубилася. Член української делегації запевнив – такі дії росіян не спрацювали так, як вони хотіли.

Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших невинних громадян,

– зазначив представник української делегації.

Сергій Кислиця також пригадав свого племінника Макса, який загинув на передовій. Хлопцю було лише 23 роки, в пам'яті рідних та близьких він назавжди залишиться молодим.

Раніше Сергій Кислиця розповідав, що його родич загинув у війні. Того дня, коли Макс прийняв свій останній бій, Кислиця був на засіданні ООН і мав слухати виступ російського постійного представника в Організації Василя Небензі.