Зате медуз немає: у Генічеську злива перетворила вулицю в басейн

9 серпня 2021 , 18:48
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Джерело:

Kherson.net.ua

У Генічеську, що на Херсонщині, 8 серпня пронеслась злива. Через це затопило вулицю біля міського пляжу.

Діти навіть плавають  в імпровізованому басейні посеред вулиці. Дорослі жартують, що комфортно, адже немає медуз. 

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У Генічеську сильно затопило вулицю

У Генічеську сильна злива пронеслась в ніч на неділю, 8 серпня. Саме після цього у місті затопило вулицю біля міського пляжу. 

Вулиця Набережна разом з автостоянкою перетворилася на справжній басейн,
– мовиться у повідомленні. 

Ба більше, туристи не втрачають почуття гумору та зазначають переваги: "Хоч тут медуз немає!". Натомість дитині дозволили плавати у надувному колі прямо посеред вулиці.

До речі, Азовське море потерпає від медуз. Цього сезону їх дуже багато на пляжах Кирилівки, Лазурного, а також Бердянська. Ба більше, у Приморському Посаді пляж від медуз чистив грейдер.

Зверніть увагу! Фахівці кажуть, що причин кілька. Також запевняють, що така ситуація – абсолютно природна для водойми та її мешканців.

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Автор: Діана Квасневська