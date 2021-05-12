Медведчук є абсолютним інтриганом, він не має харизми політика, – журналіст Мацука

Ситуація для проросійського політика Віктора Медведчука погіршується. Водночас це не вплине на його діяльність як політика, адже він не веде активну зовнішню діяльність у цій сфері.

В нього немає харизми як вуличного чи кар'єрного політика. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив шеф-редактор державного телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

Зверніть увагу Москва навряд чи зможе допомогти, – у Кремлі кажуть, що Медведчук не просив у них притулок

Медведчук – більше юрист, ніж політик

За його словами, Медведчук, можливо, є кар'єрним адвокатом чи юристом, але не політиком.

Він – абсолютний інтриган. Це не добре, і не погано,

– наголосив Мацука.

Що знадобиться політику під час захисту

Проросійський політик, як зауважив журналіст, має вплив у судах. А оскільки судова система України деколи ухвалює дуже дивні рішення, то це може піти Медведчуку на користь.

Також він розуміє, як працюють ланки державного апарату. Це може знадобитись Медведчуку під час вибудовування лінії свого захисту.

Ситуація довкола Медведчука: коротко