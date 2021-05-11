Медведчук фактично передав окупантам українське родовище та вів розмови з керівництвом Росії

Віктору Медведчуку оголосили підозру у замаху на розграбування національних ресурсів. Товариство, підпорядковане політику, розробляло родовище "Глибоке" в окупованому Криму, яке й передало в розпорядження окупантам.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові проєкти" перебувало в підпорядкуванні Віктора Медведчука. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу.

До теми Брифінг Офісу генпрокурора та СБУ щодо підозр Медведчуку й Козаку: онлайн-трансляція

Саме ця компанія і займалась розробкою родовища з 2012 року. Після окупації Криму Медведчук розпочав співпрацю з керівництвом окупаційної влади.

Медведчук, на думку слідства, розпочав підривну діяльність проти України, в тому числі в економічній сфері. … З березня 2015 року розпочався абсолютно незаконний процес передачі даних (щодо родовища – 24 канал) окупаційній владі,

– розповіла Венедіктова.

Тарас Козак теж був залучений до цієї справи – як підпорядкований Медведчуку.

Офіс генпрокурора оприлюднив записи розмов Медведчука

В Офісі генпрокурора надали аудіозаписи розмов Медведчука з тодішнім заступником голови уряду Росії. Ймовірно, мовиться про Дмитра Козака.



Медведчук дякує представнику російської влади за співпрацю. Той, своєю чергою, повідомляє про проблеми з перереєстрацією підприємства і потребу оформити підприємство за російським законодавством вже у Криму.

Дивіться записи розмови Медведчука:

В Офісі генпрокурора наголосили, що усі аудіозаписи, здобуті під час проведення оперативних заходів, санкціоновані судом. Ідентичність голосів фігурантів записів підтверджено висновками експертизи.

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