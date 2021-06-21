Хотів стати головним проросійським депутатом від ОПЗЖ, – Давидюк назвав проблему Медведчука

Проросійський нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медвечук став токсичною людиною в українській політиці. Він заважає і своїм однопартійцям, і олігархам.

Політик не тримався "золотої середини" в керівництві і намагався бути першим. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, в цій ситуації постраждала не політична сила. Саме Медведчук вилетів з неї як кандидат.

Проблема Медведчука в тому, що він захотів стати олігархом номер 1 і головним проросійським депутатом від ОПЗЖ,

– наголосив Давидюк.

Він зауважив, що ще перед санкціями олігарх публічно собі дозволяв маніпулювати в соціології: яке місце він нібито займає в рейтингах і кого обганяє.

Давидюк: Однопартійці його позбулись

Утворилась, як вважає експерт, дуже вигідна кулуарна і ситуативна ситуація для однопартійців Медведчука, які просто його позбулись.

"Його почали "з'їдати" свої: з однієї сторони олігархи, з іншої – рідні "ОПЗЖ-ніки". Дуже цікаво, що Медведчук, який завжди був міфічним злом: і драконом, і динозавром, виявився типовим звіром українського політичного лісу і просто зник", – сказав Давидюк.

Він зазначив, що наразі проросійський нардеп випав з десятки найвпливовіших політиків. Можливо, він входить в рейтинг 50-ти найвпливовіших, або навіть нижче.

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"Відбулась демонстрація справжньої сили. Його сила – винятково родинні, дружні відносини з диктатором Путіним, які давали йому тут можливість трохи заробити, якщо є лояльний ситуативний президент", – додав політолог.

Коротко про справу Медведчука