Медведчук натякнув, що може знайти гроші на заставу

Віктору Медведчуку обирають запобіжний захід у Печерському суді Києва. Водночас сам проросійський політик сказав журналістам, що готовий навіть поїхати у СІЗО і знайти гроші на заставу.

Будівлю Печерського суду посилено охороняють. Водночас після того, як прибула охорона – до суду прибув Ілля Кива з "групою підтримки", що утворила вузький живий коридор, що перешкоджали роботі журналістів.

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Медведчук знову заперечив звинувачення

Віктор Медведчук прибув до суду власне після Іллі Киви. Він підтвердив, що оскільки на його майно наклали арешт, з відповідних грошей він не внесе за себе заставу.

Водночас Медведчук зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші". Також нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" традиційно заперечив звинувачення.

У відповідь на запитання журналіста, він сказав, що готовий їхати у СІЗО, мовляв, "якщо повезуть – поїде".

Офіс генпрокурора проситиме для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Водночас можлива застава – понад 300 мільйонів гривень.

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