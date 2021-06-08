Блокував і зривав обмін полоненими: чим насправді займався кум Путіна

Остання частина розслідування журналістів Bihus.Info показує, чим займався Віктор Медведчук, прикриваючись "обміном полонених". Як ідеться на записах його розмов, які оприлюднили журналісти, визволення українських бранців – це ледь не останнє, що його цікавило.

Медведчук не підтримував обміну 1 бойовика на 7 українців і цинічно заявляв це так званому омбудсмену бойовиків. Щодо звільнення Надії Савченко його найбільше цікавило те, щоб його показали по телебаченню поруч із Путіним.

Загалом про випуск Звільнення полонених – це брехня, – Бігус показав останню серію "прослушки Медведчука"

Навіщо Медведчук в обміні полоненими

Що важливо, розповідає Денис Бігус, повідомлення про офіційний статус Медведчука першими зробили бойовики псевдореспублік. Відповідну заяву висунув ватажок Олександр Захарченко. І лише наступного дня про роль Медведчука повідомила СБУ.

У розмові із помічником Путіна Владиславом Сурковим Віктор Медведчук сказав, що його на цю справу делегував особисто Порошенко. І висловив далеко не позитивний настрій.

Я кажу… Дякую, Петре Олексійовичу, якщо треба – я готовий. Я такий, знаєш… Не вірю у це світле майбутнє,

– йдеться на плівці.

У політикумі участь Медведчука пояснювали нібито можливістю достукатися до Путіна. Втім, розслідувачі зазначають: у них немає жодних записів, де б Медведчук обговорював саме обмін полоненими із помічниками Путіна чи з ватажками бойовиків.

Були розмови з так званими "обмудсменами" лжереспублік. Тобто безпосередньо "достукатися" до Путіна він не міг.

До теми Я до цих військ не маю відношення, – Медведчук про ЗСУ в розмові з ватажком бойовиків

Обмін 1 на 7: "Не давай, Оля"

Віктор Медведчук активно спілкувався із Ольгою Кобцевою – так званою відповідальною за обмін з боку бойовиків. Під час однієї з розмов вона висунула куму Путіна претензію: мовляв, якісь хлопці (а це була СБУ – 24 канал), займаються переговорами в обхід неї.

Тоді була можливість обміняти одного бойовика на 7 українських полонених. Кобцева сказала, що не дасть цього зробити. Віктор Медведчук у відповідь розсміявся і сказав: "А не давай, Олю".

Ти зірвала спробу обміну? Ну, молодець!

– говорить на записах начебто Медведчук.

Обмін Надії Савченко

Коли визволили льотчицю Надію Савченко, Віктора Медведчука найбільше турбувало те, чому його не показали по телебаченню поруч із Путіним. Мовляв, видно лише його руки, хоч він сидів поруч із очільником Кремля. Таку претензію він висунув прессекретарю свого кума.

А як вони знімали? Це найважливіший момент був, для чого цей город городився. Прикро просто…

– заявив Медведчук.



Переживання Медведчука через відсутність у кадрі / Скриншот

Медведчук мав "бонуси" за участь

Офіційно і публічно заявлялося, що Віктор Медведчук є посередником лише у питаннях обміну полоненими. Це підтверджував і тодішній президент Петро Порошенко.

Завдяки тому, що Віктор Медведчук був залучений до обміну полоненими, він мав бонуси:

міг літати напряму з Києва до Москви;

комунікував з Кремлем;

мав легалізований контакт із бойовиками.

Звісно, йому відкривалися й інші можливості – заволодіння трубою, заробіток на вугіллі та електроенергії.

Заключна частина прослушки Медведчука: коротко

Журналісти Bihus.Info оприлюднили четверту, кінцеву частину записів телефонних розмов Віктора Медведчука.

Лейтмотив випуску – кум Путіна лише прикривався звільненням полонених, хоч насправді відстоював свої економічні і політичні інтереси, а також інтереси Петра Порошенка.

Частина розслідування присвячена тому, як кіпрську фірму-прокладку наближеного до Порошенка олігарха Костянтина Григоришина Медведчук намагався пропхати в енергоконтракти між Росією та Україною. Тоді Порошенко публічно це заперечував, а через начебто галас у ЗМІ оборудки "прикрили".

Інша велика частина відео розповідає про псевдозвільнення кіборга Рахмана, якого могли визволити значно швидше, якби не "старання" Медведчука.