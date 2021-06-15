Медведчук поскаржився на Україну до Європейського суду

Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини. Кум Володимира Путіна поскаржився на "незаконні дії української влади".

Соратник Медведчука повідомив про скарги лідера "Опозиційної платформи – За життя" на Україну в ЄСПЛ.

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Медведчук звинуватив українську владу

у політичній мотивації його кримінального переслідування,

у грубому порушенні права на справедливий суд,

у порушенні права на свободу й особисту недоторканність.

Кузьмін вважає, що "справа можуть розглянути в пріоритетному порядку, значить – рішення довго чекати не доведеться".

До свого повідомлення нардеп додав фото формуляра заяви до ЄСПЛ, а також квитанцію за відправлену в Страсбург кореспонденцію.



Медведчук поскаржився на Україну в ЄСПЛ / Скриншот зі сайту Кузьміна

Справа Медведчука: основне