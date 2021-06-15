Медведчук поскаржився на Україну до Європейського суду

Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини. Кум Володимира Путіна поскаржився на "незаконні дії української влади".
Соратник Медведчука повідомив про скарги лідера "Опозиційної платформи – За життя" на Україну в ЄСПЛ.
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Медведчук звинуватив українську владу
- у політичній мотивації його кримінального переслідування,
- у грубому порушенні права на справедливий суд,
- у порушенні права на свободу й особисту недоторканність.
Кузьмін вважає, що "справа можуть розглянути в пріоритетному порядку, значить – рішення довго чекати не доведеться".
До свого повідомлення нардеп додав фото формуляра заяви до ЄСПЛ, а також квитанцію за відправлену в Страсбург кореспонденцію.
Медведчук поскаржився на Україну в ЄСПЛ / Скриншот зі сайту Кузьміна
Справа Медведчука: основне
- Віктору Медведчуку повідомили про підозру у держзраді. Йдеться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Також проросійський нардеп начебто передавав інформацію Росії про розташування підрозділи ЗСУ.
- 11 травня куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня суд розглянув дві апеляції на запобіжний захід: від слідчих прокурорів і від адвокатів Медведчука. Слідчі просили ув'язнити Медведчука, а захисники – пом'якшити запобіжний.
- Обидва звернення відхилили, а запобіжний для Медведчука залишився тим, що і раніше.