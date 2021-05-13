Медведчук прибув до суду: будівлю посилено охороняють – фото

Віктор Медведчук вже прийшов до будівлі Печерського суду у Києві. Тут о 13:00 йому обиратимуть запобіжний захід у справі про держзраду.
Джерело:24 канал
У коридорах є багато правоохоронців. Крім Медведчука, до суду прийшли й інші народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя." Зокрема, Ілля Кива та Вадим Рабінович.
Важливо Десята частина розграбованого: Офіс генпрокурора визначив заставу для Медведчука, – ЗМІ
Медведчук не знає, де візьме гроші для застави
Офіс генпрокурора проситиме для Медведчука запобіжний захід у вигляді взяття під варту із можливістю внесення застави – понад 300 мільйонів гривень.
Сам нардеп біля суду заявив, що влада, наклавши санкції зробила все, аби він не міг заплатити ці гроші. Річ у тім, що рахунки Медведчука заблоковані. Однак він запевнив, що має багато друзів, які могли б його підтримати, тобто внести заставу.
Крім того, Медведчук запевняє, що не має стосунку до того, у чому його підозрюють.
Медведчук готовий поїхати в СІЗО
Політик заявив, що якщо його повезуть в СІЗО, він поїде.
Ну, якщо повезуть – поїду. Ви не хвилюйтесь, все буде нормально. Головне, щоб ті, хто мене дуже поважає та любить, розуміли, що все буде нормально,
– сказав Медведчук.
Біля суду зібрались багато хлопців у спортивному
До слова, поки Медведчук виступав на сходах суду, його оточили багато хлопців у чорному спортивному одязі. Сам політик відповів, що це не охорона. За його словами, мовляв, це "патріоти ОПЗЖ та прихильники партії".
Що відомо про справу Медведчука
- Кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді.
- Підприємство, яке підпорядковане нардепу, ймовірно, грабувало національні ресурси в українському Криму. Також слідство стверджує, що Медведчук передавав дані про ЗСУ через Тараса Козака росіянам.
- 11 травня контррозвідка Служби безпеки України прийшла з обшуками в будинок Медведчука й офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір".
- Потім Медведчук явився до Офісу генпрокурора та заявив, що ознайомився з підозрою.
Медведчук біля суду / Фото Олега Климчука, 24 канал