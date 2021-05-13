Медведчук прибув до суду: будівлю посилено охороняють – фото

Віктор Медведчук вже прийшов до будівлі Печерського суду у Києві. Тут о 13:00 йому обиратимуть запобіжний захід у справі про держзраду.

У коридорах є багато правоохоронців. Крім Медведчука, до суду прийшли й інші народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя." Зокрема, Ілля Кива та Вадим Рабінович.

Важливо Десята частина розграбованого: Офіс генпрокурора визначив заставу для Медведчука, – ЗМІ

Медведчук не знає, де візьме гроші для застави

Офіс генпрокурора проситиме для Медведчука запобіжний захід у вигляді взяття під варту із можливістю внесення застави – понад 300 мільйонів гривень.

Сам нардеп біля суду заявив, що влада, наклавши санкції зробила все, аби він не міг заплатити ці гроші. Річ у тім, що рахунки Медведчука заблоковані. Однак він запевнив, що має багато друзів, які могли б його підтримати, тобто внести заставу.

Крім того, Медведчук запевняє, що не має стосунку до того, у чому його підозрюють.

Медведчук готовий поїхати в СІЗО

Політик заявив, що якщо його повезуть в СІЗО, він поїде.

Ну, якщо повезуть – поїду. Ви не хвилюйтесь, все буде нормально. Головне, щоб ті, хто мене дуже поважає та любить, розуміли, що все буде нормально,

– сказав Медведчук.

Біля суду зібрались багато хлопців у спортивному

До слова, поки Медведчук виступав на сходах суду, його оточили багато хлопців у чорному спортивному одязі. Сам політик відповів, що це не охорона. За його словами, мовляв, це "патріоти ОПЗЖ та прихильники партії".

Що відомо про справу Медведчука

Медведчук біля суду / Фото Олега Климчука, 24 канал