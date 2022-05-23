Медведчук співпрацює зі слідством, ми вітаємо його рішення, – Баканов

Депутат Віктор Медведчук вирішив співпрацювати зі слідством у розслідуванні злочинних схем щодо купівлі вугілля та привласнення нафтопроводу. Фігурантами розслідування є не тільки Медведчук і Петро Порошенко, але й інші високопосадовці.

Медведчук підтверджує докази, на підставі яких вручали підозру Порошенку

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів глава СБУ Іван Баканов. Він підтвердив, що наразі Віктор Медведчук співпрацює зі слідством.

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"І ми вітаємо готовність розповісти про деталі справ, у яких його звинувачують. І, хоча в цьому випадку йдеться про події 2014 – 2015 років, саме сьогодні ми можемо повною мірою оцінити їх вплив на економіку та безпеку нашої держави", – сказав Баканов.

На його переконання, саме в тих роках закладався фундамент теперішніх подій в Україні.

Нинішня війна – це прямий наслідок політики Росії, яка будь-що намагалася зберегти свій вплив на Україну,

– сказав Баканов.

Очільник СБУ заявив, що високопосадовці в України у той чи інший спосіб допомагали Кремлю зберегти свій вплив.

"Інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше. І це питання не лише юридичної відповідальності, але й моральної", – розповів Баканов.

Він заявив, що українці стали свідками політичного цинізму, "коли під патріотичними гаслами вирішувалися бізнесові питання і навіть фінансувалися терористи заради швидкої копійки".

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За словами очільник СБУ, донедавна Медведчук та інші фігуранти розслідувань стверджували, що всі підозри необґрунтовані. Тепер, як констатував Баканов, риторика Медведчука змінилася і депутат сам розповідає деталі цієї схеми.

Він заявив, що СБУ та слідчі впевнено просуваються у розслідуванні цих справ. Глава СБУ запевнив, що справи зможуть довести до логічного завершення. За його словами, всі справи наразі на різних етапах.

Баканов зауважив, що Медведчук фактично підтверджує ті докази та версії, які оголошувала СБУ, і, на підставі яких вручалася підозра куму Путіна та Порошенку у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Свідчення кума Путіна підтверджують, що Порошенко використовував зв'язки Медведчука з керівництвом Росії

Очільник СБУ виділив три справи, в яких фігурує Медведчук. Зокрема, йдеться про купівлю вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей (стаття фінансування тероризму) і привласнення нафтопроводу (державна зрада). Також Медведчук фігурує у справі проєкту "Промінь", яка скоро буде розглядатися у суді.

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Баканов розповів, що Медведчук надав надважливі свідчення та "сказав багато цікавого про роль Порошенка" у схемах. Він наголосив, що свідчення кума Путіна підтверджують, що Порошенко "використовував зв'язки Медведчука з керівництвом Росії, щоб організувати певні бізнесові схеми".

На думку СБУ, схеми не були в інтересах України. Окрім того, за його словами, економіка та безпека України зазнала збитків. Також організації схем, як сказав Баканов, сприяли різноманітні високопосадовці – від міністрів до голови НБУ.

Владна вертикаль працювала проти України,

– резюмував Баканов.

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