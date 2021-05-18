Медведчук таки здав закордонний та дипломатичний паспорти

Нардеп Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, здав закордонний та дипломатичний паспорти. Документи політика потрапили в орган досудового розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Без паспортів Медведчук залишився згідно з рішенням суду.

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Документи політик здав в орган досудового розслідування

В Офісі генпрокурора не уточнили, куди саме здавав документи нардеп – у Державне бюро розслідувань чи Службу безпеки України.

Медведчук перебуває під домашнім арештом

Зазначимо, що Печерський райсуд раніше обрав Медведчуку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, незважаючи на те, що сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою.

Проте навіть таке рішення служителів Феміди нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" не влаштувало. На запобіжний захід подали вже апеляцію адвокати. Також рішення суду оскаржують і прокурори.

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