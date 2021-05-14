На Медведчука одягли електронний браслет, – ЗМІ

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Проросійського нардепа Віктора Медведчука 13 травня суд відправив під домашній арешт. Згодом стало відомо, що на нього нібито одягли електронний браслет.

Джерело:

"Українські новини"

Електронний засіб контролю на Медведчука одягли пізно ввечері 13 травня. Це нібито відбулося у будівлі Нацполіції Києва.

Браслет одягнули. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю,
– мовиться у повідомленні.

Тепер народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" повинен весь час носити браслет, який слідкуватиме, чи той не виходить з дому.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з прокуратурою для підтвердження чи спростування інформації.

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