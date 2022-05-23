Медведчуку треба двічі подумати, чи варто проситись до Росії, – політолог

У Росії видають неоднозначні заяви щодо можливості обміну Медведчука на захисників Маріуполя. Проте такий розвиток подій, ймовірно, не розв'яже проблеми кума Путіна.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Петренко. На його думку, навіть у Кремлі до кінця ще не розуміють, що буде зі затриманим за звинуваченням у державній зраді кумом Путіна.

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Претензії звучатимуть доволі серйозно, – Петренко

"Думаю, що і сам Медведчук насправді двічі має подумати, чи варто йому проситися до Росії", – сказав Ігор Петренко.

Претензії до нього – безпосередньо від Путіна та інших осіб, які були фактично залучені у схему з розкрадання грошей, що виділяли на побудову "русского міра" в Україні (який не вдалося побудувати з багатьох причин).

Думаю, там ці претензії звучатимуть доволі серйозно. Ми знаємо, як Росія може розправлятися з такими особами. Тому навряд чи обмін для нього є найкращим (варіантом – 24 канал),

– заявив політолог.

Медведчук може сподіватися на "кумівство"

Водночас Медведчук все ще може сподіватися на особисті відносини з Путіним. Петренко припустив, що з боку найближчого оточення Путіна можуть бути претензії, мовляв, "Медведчук наш, а ми нічого не зробили, щоб йому допомогти".

"Для України головне, щоб Медведчук дав відповідні покази, розкрив нюанси, які, можливо, ще не відомі слідству щодо організації різних схем з вугіллям, нафтопродуктами", – зазначив експерт.

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Він додав, що питання також – мережа російських агентів в Україні, до якої Медведчук безпосередньо був долучений.

Свідчення Медведчука: головне

Служба безпеки України 23 травня опублікувала відео свідчень Віктора Медведчука, де він розповів про незаконну покупку вугілля з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини.

Але факт покупки це далеко не все, адже кум Путіна повідомив про схему, за допомогою якої на кілька років приватизували нафтопровід задля транспортування дизелю та збагачення.

Важливо, що п'ятий президент України Петро Порошенко, за словами Медведчука, причетний до обох випадків незаконної діяльності. Кум Путіна заявив, що Петро Порошенко сам звернувся до нього й просив навести контакти з керівництвом Росії.

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що свідчення Медведчука підтверджують: Петро Порошенко організовував бізнесові схеми, які могли нашкодити Україні.

У п'ятого президента України вже відреагували на свідчення Медведчука. Адвокат Порошенка сказав, що свідчення кума Путіна не відповідають дійсності, а публікацію Служби безпеки України назвав тиском на суддів, які мають ухвалювати рішення про арешт майна Петра Порошенка.

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