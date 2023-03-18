"Розміщено на прохання полковника Даніїла": Медвєдєва поплавило через "арешт" Трампа

Заступник голови російського радбезу та колишній президент Росії Дмітрій Медведєв знову вирішив "розбавити" вечір своїми не надто адекватними дописами. Цього разу його дуже зачепило повідомлення колишнього президента США Дональда Трампа про арешт.

Дмітрій Мєдведєв опублікував черговий "шедевр" у своєму телеграмі, повідомляє 24 Канал. Експрезидент Росії вирішив підтримати Трампа і зробив це, як звично, у грубій формі.

Нагадаємо Трамп заявив, що його заарештують у вівторок: він закликає виходити на протести

Медведєву пізно пити ліки

Дмітрія Медвєдєва обурює, що ще тільки вчора у Європі захотіли затримати чужого, маючи на увазі Путіна, а наступного вівторка у США американці хочуть затримати "свого". Тому колишній президент країни, в якій зараз активно процвітає диктатура, закликає американців "знищити тиранію".

Дурні в Європі захотіли заарештувати чужого, а 21 березня заарештують в Америці свого. Поверніть собі країну, американці! В бій! Знищте тиранію Вашингтона! Відправте на смердюче звалище історії корумповану кліку божевільних "свиноукрофілів" – батька та сина Байденів,

– видав Медведєв.

А потім заступник голови російського радбезу додав, що цей пост розміщений "на прохання полковника Даніїла Фьодоровича Трампа".

Трамп оголосив про те, що його арештують

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що його арештують у вівторок, 21 березня.

Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Трамп закликав своїх прихильників до протесту.

У ЗМІ зазначають, що правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.

Наразі публічно не було оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у справі, включаючи будь-яке потенційне голосування щодо висунення обвинувачень експрезиденту.