Це буде хет-трик: як мають відреагувати в Гаазі на погрози Медведєва

Дмітрій Медведєв пригрозив Міжнародному кримінальному суду гіперзвуковою ракетою типу "Онікс" через ордер на арешт Владіміра Путіна. Судді мають дуже ефективний інструмент, щоб відреагувати на заяви посіпаки російського диктатора.

Так, реакцією Гааги на погрози Медведєва може стати ордер на його арешт. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Якою має бути реакція Гааги на погрози Медведєва

За його словами, це має бути такий хет-трик з ордерів на арешт російських чиновників. Тобто вірний пес Путіна долучиться до свого хазяїна та уповноваженої президента Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової.

Ступак зауважив, що Медведєв не завжди був настільки "відбитий". Так, під час президенства йому навіть організовували візит до Сполучених Штатів. Однак це не означає, що посіпаці очільника Кремля говорять, що писати. На думку співробітник СБУ, він робить це самостійно і його ніхто не модерує.

Медведєв пише це самостійно. Йому дуже подобається, що до нього прикута настільки велика увага з боку великої кількості людей,

– припустив експерт Українського інституту майбутнього.

Ба більше, ці заяви він робить попри те, що є офіційною посадовою особою Кремля. Медведєв обіймає посаду заступника голови ради безпеки Росії.

Ступак сказав, якою має бути реакція Гааги на погрози Медведєва: дивіться відео

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