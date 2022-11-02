"Розстріл без суду і слідства": Мєдвєдєв допустив повернення смертної кари у Росії
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв заговорив про українських диверсантів. Він також вже придумав покарання для "зрадників".
У своєму телеграм-каналі Мєдвєдєв заявив, що в Росії почали діяти "жовто-блакитні диверсанти", які не згодні з політикою країни. "Тобто ми в себе цих виродків прийняли, дали їм можливість здобути освіту. У відповідь – теракти і диверсії", – запевняє колишній президент країни-агресорки.
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Мєдвєдєв поскаржився на "жовто-блакитних диверсантів"
Він також повідомив про те, що іноземні студенти вивели з ладу кілька залізничних об'єктів в Уфі. Мєдвєдєв заявив, що до них можна прирівнювати і росіян, які підпалюють військкомати та руйнують інші державні об'єкти.
Заступник голови Ради безпеки Росії придумав для них покарання – "розстріл без суду і слідства". Він переконаний, що "зрадників" необхідно карати на місці злочину.
З метою запобігання таким діям, у разі потреби, в Росії може бути знято мораторій на страту, вважає Мєдвєдєв. "Це питання вибору засобів захисту інтересів наших людей, держави і суспільства", – долав він.
Мєдвєдєв погрожує ядерною зброєю
- Дмітрій Мєдвєдєв укотре зробив абсурдну заяву. Російський політик сказав, що українська влада планує ядерний конфлікт. Водночас сам погрожує ядерною зброєю.
- Радник Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував його заяву. Він зазначив, що подібне можна було сказати лише під впливом певних речовин, натякнувши на наркотики.
- Секретар РНБО Олексій Данілов також відреагував на слова росіянина. Він наголосив, що "Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу".
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