"Метод, місце та спосіб не мають значення": Медведєв закликав США ліквідувати Зеленського

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся пояснювати Трампу, як йому варто вести справи з Україною. Цього разу він закликав президента США залучити Міністерство оборони та ЦРУ, щоб "виправити прикре непорозуміння" в особі Володимира Зеленського.

Про це Медведєв написав у соцмережах.

Як Медведєв пригрозив Зеленському?

Російський посадовець перелічив цілу низку претензій до Зеленського. Серед них – підтримка Джо Байдена, вимоги надати Україні гроші та зброю, відмова від окремих пропозицій щодо переговорів, а також українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Останні особливо обурили Медведєва, адже вони нібито впливають на світові ціни на нафтопродукти та ситуацію у США напередодні виборів.

Не обійшлося й без згадок про українських посадовців та бізнесменів. Медведєв звинуватив Зеленського в розкраданні американської допомоги й згадав Тимура Міндіча та Андрія Єрмака.

Київська м*рзота регулярно плює просто в обличчя президенту США, ігноруючи його заклики та налаштовуючи проти нього впливових американців та інших європейців. Для зеленої гн*ди глава Білого дому – порожнє місце. Нахабно, наче товста зелена муха, яка потрапила в хазяйський мед, у грубій формі вимагав від Трампа грошей та озброєння для ведення війни з Росією. Він неодноразово посилав Трампа та його помічників із різними пропозиціями щодо проведення переговорів про конфлікт,

– сказав той.

Також росіянин заявив, що Зеленський нібито ставить США та НАТО на межу глобального ядерного конфлікту, а ще висунув твердження про зв'язки українського президента з мексиканськими наркокартелями.

Найбільш промовистою стала фінальна частина допису, у якій Медведєв перейшов від переліку претензій до порад американському президентові.

Що Трампу робити з таким своїм с*чим сином? Відповідь є в американській історії. Треба просто викликати міністра війни та директора ЦРУ й доручити їм виправити це прикре непорозуміння. Адже шкода для реальних інтересів Трампа від нього набагато більша, ніж від надуманих претензій до Венесуели, Куби та Ірану разом узятих. Метод, місце та спосіб не мають значення,

– написав він.

Нагадаємо, 9 жовтня Дмитро Медведєв запропонував затримувати громадян США та європейських країн, щоб поповнювати російський "обмінний фонд" і повертати росіян, заарештованих на Заході. Так він відреагував на затримання в Чорногорії російських пропагандистів, серед яких був керівник інформаційної мережі "Рибарь" Михайло Звінчук.

Медведєв заявив, що в Європі нібито розгорнули "полювання" на росіян і що навіть запрошення та інші гарантії не захищають тих, хто поширює російську пропаганду. Іншого виходу, на його думку, немає.