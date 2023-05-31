Спалах бачили з космосу: у Медведєва пригоріло через те, що Росія "законна ціль" для України

Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв не тямить себе від люті через те, що його країна – це "законна ціль" для України. Медведєв з істерикою заявляє, що проти Росії нібито воює Велика Британія.

Медведєв написав у твітері, що будь-яка посадова особа Великої Британії нібито може розглядатися як "законна військова ціль" Москви, пише 24 Канал. У такий спосіб заступник голови радбезу Росії відповів на слова глави МЗС Британії Джеймса Клеверлі.

Дивіться також Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві

Медведєв погрожує вбивати посадовців з Британії

Британський дипломат на тлі атаки невідомих дронів на Москву сказав, що Україна може захищатися за межами своїх кордонів. У відповідь Медведєв цинічно заявив, що Лондон нібито "де-факто веде війну проти Росії". Він назвав Британію "одвічним ворогом" Росії.

У цьому контексті варто нагадати жарт президента Володимира Зеленського, який висміяв російський наратив, що нібито НАТО воює з Росією. Суть жарту в тому, що Росія зазнала величезних втрат, хоча війська НАТО навіть не вступили у війну.

Цей жарт чітко ілюструє спробу російської пропаганди переконати росіян у ворожості з боку Заходу та виправдати поразки у війні проти України. Риторика Медведєва про нібито "війну" Британії проти Росії є також доказом відповідної маніпуляції.

Разом з тим, Медведєв поскаржився, що "сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді обладнання та фахівців", тобто "де-факто веде проти Росії неоголошену війну".

У такому разі будь-яка з її посадових осіб (як військових, так і цивільних, які сприяють війні) може розглядатися як законна військова ціль,

– заявив експрезидент Росії.

Раніше Медведєв пригрозив американському сенатору