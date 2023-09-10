Медведєв істерично пригрозив США терактом "як 11 вересня" і ядерним ударом

Заступник голови радбезу Росії і колишній президент країни-агресорки Дмитро Медведєв лякає США "новим терактом у стилі 11/09/2001 і ядерним ударом.

Бідкався через санкції чи то похмілля

Черговий гнівний пост Медведєв опублікував у себе в телеграм, інформує 24 Канал. Путінський посіпака поскаржився на нібито "хамство і огидну самозакоханість західних країн", а причиною нових погроз стали західні санкції. Політик не стримував емоцій, але чутки про алкоголізм Медведєва ходять давно. Можливо, це чергове похмілля.

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О*рініли вони, чи що, зовсім? Неправомірні санкції проти Росії та дружніх нам країн – без проблем, не треба жодних виправдань. При цьому – не чіпайте західні активи у ваших відсталих економіках. Захід може поставляти будь-яку зброю нашим ворогам. Нашим друзям це забороняють, всіляко лякаючи їх розправою,

– написав ображений Медведєв.

Погрози США новими терактами

Колишній президент Росії також обурився, що нібито "американців чіпати не можна", оскільки вони, за його словами, нібито свого роду "священні корови", і взявся погрожувати терактами та зброєю масового ураження (ЗМУ).

У якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною або біологічною складовою. Або того гірше: здадуть нерви в когось із керівників ядерних країн, і він ухвалить емоційне рішення про використання ЗМУ. Тим більше, що ядерний клуб постійно розширюється і значна його частина жодними зобов'язаннями не пов'язана,

– пригрозив Медведєв.

Погрози звична тактика Кремля

Раніше Дмитро Медведєв висловив сумнів в інтелектуальних можливостях президента США Джо Байдена. Мовляв, американський лідер став заручником України.

Україні ж Медведєв погрожував після атаки морського безпілотника на танкер окупантів. Тоді політик теж закликав до терактів проти цивільного населення.

Ці погрози особливо цинічно звучать переддень 11 вересня. Цього дня у 2001 році світ спостерігав за жахливими терористичними актами, в результаті яких загинуло майже 3000 людей. Терористи направили викрадені літаки у вежі-близнюки у Нью-Йорку, Пентагон під Вашингтоном, один з літаків впав у полі в Пенсильванії.