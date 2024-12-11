Навіщо Медведєв поїхав до Китаю: політолог назвав можливі варіанти

Російська делегація на чолі з заступником голови радбезу Росії Дмітрієм Медведєвим прибула з дводенним робочим візитом у Китай. У Пекіні путінський посіпака матиме зустрічі із вищим керівництвом Піднебесної.

У розмові з 24 Каналом політолог Ігор Рейтерович припустив, навіщо Медведєва відправили у Китай. До слова, востаннє заступник голови радбезу Росії був у КНР ще у грудні 2022 року.

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Які причини візиту Медведєва у КНР

На думку політолога, візит Медведєва до Пекіна має щонайменше три цілі. З одного боку, його могли відправити у КНР, щоб показати партнерство між Росією і Китаєм, мовляв, ці країни продовжують співпрацювати, підтримують одна одну, а сам Китай публічно з політичного погляду нібито виступає більше на боці Росії.

Водночас це може бути технічно-економічний момент, який пов'язані з економічною співпрацею між країнами, оскільки Китай зараз приймає різні рішення щодо цього, зокрема, обмежує торгівлю з Росією.

Я не виключаю, що візит Медвєдєва пов'язаний з останніми заявами Китаю про необхідність завершення війни. Китайці підхопили тезу щодо війни в Україні, яку вкинув Дональд Трамп. До того ж сам Трамп написав, що Китай може допомогти,

– мовив Рейтерович.

За його словами, це змусило Кремль реагувати й спробувати розібратися в ситуації на місці.

Що проситиме у Пекіні поплічник Путіна

Складається враження, що зараз Сполучені Штати Америки на рівні майбутньої адміністрації Трампа й Китай опосередковано спілкуються та намагаються знайти спільні точки дотику. Адже історія з російсько-українською війною може піти на користь як Китаю, так і США. Тому Пекіну вигідно з метою розширення своєї присутності на європейських ринках показати, що він підтримує всі ініціативи.

Й тут Медведєв їде, мабуть, щоб переконати китайських партнерів, або не форсувати позицію, або, наприклад, зайняти якусь дуже відсторонену позицію. Коротко кажучи, дати Росії шанс довести все, що вона робить до "логічного завершення",

– зазначив політолог.

Втім, Медведєв це не той рівень. У нього просто не вистачить аргументів, щоб переконати Китай, що ситуація у Росії під "контролем".

Коли можливий удар по Україні "Орешником"

З великою ймовірністю, під час перебування Медведєва в Китаї країна-агресор може вдатися до якихось терористичних дій, наприклад, завдасть по Україні удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешником".

Але тут є такий нюанс – якщо це відбудеться за часів перебування російської делегації в Китаї, то це виглядатиме, як серйозний жест неповаги, оскільки Пекін уважно реагує на такі речі та категорично не сприймає подібні моменти, оскільки вважає, що це шкодить іміджу самого Китаю,

– додав Рейтерович.

До слова, низка західних ЗМІ повідомили, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Україні найближчими днями.