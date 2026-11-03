"Давайте ви капітулюйте": аналітик попередив про небезпеку зустрічі у Білому домі

Перша леді США Меланія Трамп запросила делегації України та Росії на переговори у Білому домі 5 листопада. Аналітик Іван Ус застеріг, що Кремль намагатиметься використати цей діалог для схиляння Києва до поступок.

Обговорюючи майбутню подію в ефірі 24 Каналу, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслив суто медійне значення зустрічі перед виборами у США. За його словами, Вашингтону важливо показати видимість активної роботи над досягненням миру, проте Москву цікавлять лише власні вигоди.

Загроза під прикриттям перемир'я

Іван Ус наголосив, що агресор регулярно використовує будь-які гуманітарні домовленості у власних військових цілях. Зокрема, іноземні журналісти зі Sky News уже фіксували, як окупаційні війська покращували власні позиції у Херсонській області саме під час оголошеного локального режиму тиші.

Якщо подібні ініціативи будуть давати можливості вивільнення наших громадян, це плюс. Якщо будуть просити щось натомість, ось тут треба дуже обережно ставитись, щоб нам зараз не сказали: ось бачите, Росія може бути доброю, давайте ви капітулюйте та з вами буде все добре,

– зазначив Іван Ус.

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Експерт додав, що Кремль створює показову картинку гуманітарних жестів, але одночасно б'є по цивільних об'єктах у Дніпрі та Запорізькій області. Тому будь-які вимоги щодо компромісів чи поступок з українського боку є абсолютно неприйнятними.

Раніше повідомлялося, що від України на зустріч до Вашингтона вирушать Давид Арахамія та Дмитро Лубінець, а переговори стосуватимуться режиму припинення вогню на Херсонщині.