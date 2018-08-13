Меланія Трамп засвітила стильний образ на зустрічі з главою Apple: фото

Розкішна Меланія Трамп вкотре зачарувала стильним образом на офіційній зустрічі. Перша леді США одягнула смугасту сукню, в якій виглядала приголомшливо.

Президент США Дональд Трамп продовжує посилювати свій політичний фундамент. Глава Білого дому влаштовує офіційні та світські зустрічі з високопосадовцями та бізнесменами. Днями Президент з чарівною дружиною Меланією запросили до резиденції главу корпорації Apple Тіма Кука.

Читайте також: Меланія Трамп здивувала вбранням на важливій бізнес-зустрічі: фото

"Президент США і я були раді повечеряти разом з Тімом Куком минулого вечора в Бедмінстері. Пишаюся тим, що Кук робить в Apple – великі інновації та вкладення в США, які позитивним чином позначаться на нашій економіці!" – поділилась враженнями Меланія Трамп.

Сам факт офіційної зустрічі вразив всіх прихильників президентської сім'ї. Та не менш приголомшливим був вихід Меланії Трамп до почесного гостя. Перша леді США вбрала розкішну смугасту сукню з ремнем, яка підкреслила струнку талію екс-моделі. Чорні туфлі-човники на підборах лаконічно завершили стильний look Меланії.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 11 Сер 2018 р. о 2:14 PDT

Як завжди перша леді надала легкості своєму образу за допомогою буденної зачіски. Вона випрямила волосся та надала йому об'єму. Розкішна Меланія Трамп зробила макіяж з акцентом на очі, який стильно доповнив вигляд першої леді.