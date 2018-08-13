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Меланія Трамп засвітила стильний образ на зустрічі з главою Apple: фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Фото із соцмереж

Розкішна Меланія Трамп вкотре зачарувала стильним образом на офіційній зустрічі. Перша леді США одягнула смугасту сукню, в якій виглядала приголомшливо.

Президент США Дональд Трамп продовжує посилювати свій політичний фундамент. Глава Білого дому влаштовує офіційні та світські зустрічі з високопосадовцями та бізнесменами. Днями Президент з чарівною дружиною Меланією запросили до резиденції главу корпорації Apple Тіма Кука. 

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"Президент США і я були раді повечеряти разом з Тімом Куком минулого вечора в Бедмінстері. Пишаюся тим, що Кук робить в Apple – великі інновації та вкладення в США, які позитивним чином позначаться на нашій економіці!" – поділилась враженнями Меланія Трамп.

Сам факт офіційної зустрічі вразив всіх прихильників президентської сім'ї. Та не менш приголомшливим був вихід Меланії Трамп до почесного гостя. Перша леді США вбрала розкішну смугасту сукню з ремнем, яка підкреслила струнку талію екс-моделі. Чорні туфлі-човники на підборах лаконічно завершили стильний look Меланії. 

 

Як завжди перша леді надала легкості своєму образу за допомогою буденної зачіски. Вона випрямила волосся та надала йому об'єму. Розкішна Меланія Трамп зробила макіяж з акцентом на очі, який стильно доповнив вигляд першої леді. 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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