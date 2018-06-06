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Меланія Трамп вперше після операції з'явилась на офіційному заході: фото

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Меланія Трамп з'явилась на офіційному заході
Меланія Трамп з'явилась на офіційному заході / Фото з вільних джерел

Поки західні ЗМІ припускали, що Меланія Трамп має погане самопочуття після операції, перша леді вперше за 3 тижні реабілітації з'явилась на офіційному заході. Як завжди, дружина Президента США виглядала розкішно, демонструючи вишукане вбрання.

Як відомо, 15 травня Меланія Трамп потрапила до лікарні. Перша леді, яка має значну підтримку серед американців, перенесла операцію на нирках і проходила курс реабілітації. Дональд Трамп запевнив, що процедура пройшла успішно, тому перша леді повернулась до Білого дому, де виконує свої обов'язки.

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Однак те, що Меланія Трамп не з'являлась на публіці почало тривожити схвильованих прихильників президентської сім'ї. У ЗМІ навіть припускали, що операція минула з ускладненнями, або ж перша леді не має бажання повертатись до свого чоловіка. Всі ці чутки розвіяла сама Меланія Трамп, яка супроводжувала Президента США на офіційному заході, присвяченому військовослужбовцям, які загинули на війні.

Я з Президентом мала честь відвідати захід, присвячений нашим загиблим героям. Дякую родичам, які приєдналися до Дня пам'яті,
– зазначила Меланія Трамп.


Офіційний захід у Білому домі

Зустріч відбулась у Білому домі. На захід запросили членів родин загиблих військових. Ймовірно Дональд Трамп вирішив огородити американців, які втратили родичів, від зайвої уваги ЗМІ, відтак захід провели без журналістів. 

Водночас на Instagram-сторінці першої леді з'явились фото з офіційного прийому. На кадрах видно, що Меланія Трамп обрала чорну сукню та елегантні туфлі на підборах. Вбрання пасувало до офіційного заходу та підкреслило розкішну фігуру дружини Президента. 


Меланія Трамп вперше з'явилась на офіційному заході після операції


Чарівна Меланія Трамп в Білому домі
 

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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