Меланія Трамп здивувала прихильників повторенням образу: фото

Перша леді США Меланія Трамп, яка славиться бездоганним стилем, вдруге засвітила модний "лук". Це неабияк здивувало прихильників подружжя Президента.

Від дня інавгурації Дональда Трампа кожен вихід його дружини Меланії привертає велику увагу громадськості та журналістів. Все тому, що перша леді демонструє, що класичні речі можуть виглядати не тільки вишукано, але й стильно.

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Досі Меланія Трамп уважно підбирала речі та дивувала всіх новими "луками". Однак під час відвідання бази Ендрюс перша леді показала вбрання, яке раніше потрапляло в об'єктиви журналістів.

Відомо, що Меланія Трамп спільно з Президентом зустрілись з бійцями, які повернулись з полону в Північній Кореї. Троє військових доправили до США, де їм надають психологічну допомогу та медичне обстеження.

Для зустрічі з бійцями перша леді вбрала картатий костюм від Dior та чорний топ. Образ Меланія Трамп доповнила чорними туфлями на підборах.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 10 Тра 2018 р. о 4:35 PDT

Допис, поширений Olivier Douliery (@olivierdouliery) 10 Тра 2018 р. о 8:24 PDT



Дональд та Меланія Трамп (фото – Getty Images)

Таке ж вбрання Меланія Трамп продемонструвала у вересні 2017 року під час офіційної поїздки в Торонто. Тоді перша леді США зустрілась з принцом Гаррі та побувала на відкритті Міжнародних ігор Invictus Games, в яких брали участь військовослужбовці.



Меланія Трамп в Торонто, вересень 2017 року