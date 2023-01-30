З травня не приходив до тями: на окупованій Мелітопольщині остаточно втомився черговий міст
Біля тимчасово окупованого Мелітополя остаточно "втомився" черговий міст. Окупанти використовували його для постачання озброєння та техніки на фронт.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" мер Мелітополя Іван Федоров розповів про чергову проблему російських загарбників у Мелітопольському районі. Про це пише 24 Канал.
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Росіяни з травня не можуть полагодити міст
Залізничний міст поблизу села Світлодолинське Мелітопольського району є важливою частиною логістичної артерії "Мелітополь – Токмак – Чернігівка – Донбас".
З початку окупації у березні 2022 року російські загарбники використовували цей міст для постачання важкого озброєння і військової техніки на фронт.
Але у травні з мостом "щось трапилось" – він значно просів. Росіяни намагались його полагодити, проте марно. Станом на кінець січня його досі неможливо використовувати.
Наприкінці 2022 року "втомився" ще один важливий міст
- В середині грудня 2022 року раптово "втомився "автомобільний міст, який з'єднував Мелітополь і Костянтинівку.
- Цей міст – один зі стратегічно важливих. Адже саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.
- Як розповідали самі російські загарбники, ЗСУ вдарили по опорах моста.
- 30 січня Федоров повідомив, цей шляхопровід окупанти так і не полагодили.