В окупованому Мелітополі морг переповнений: тіла складають навіть у коридорах, – ЗМІ

Мешканці Мелітополя, що у Запорізькій області, вже тиждень не можуть гідно поховати своїх рідних, які померли. Річ у тому, що міський морг захопили росіяни.

Про це повідомили в одному з місцевих видань. Очевидиця, яка є родичкою однією з померлих, розповіла, що трупи у морзі на проспекті Богдана Хмельницького лежать навіть на коридорах.

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Чому морги переповнені

Після того, як Збройні Сили України ракетним ударом знищили військову базу на аеродромі в Мелітополі, окупанти почали звозити трупи солдатів до моргу. Українські судмедексперти відмовилися працювати з ними. Однак це вплинуло й на мирних мешканців.

Люди не можуть отримати довідку про судово-медичну експертизу, без якої неможливо поховати рідних на кладовищі. Навіть якщо похорон і відбудеться, то потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті.

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Удар по аеродрому в Мелітополі

Українські військові атакували аеродром 3 липня. У мережі з'явилося відео з моментом удару. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що там була військова база росіян. За його словами, вбили 200 окупантів та ще 300 поранили. Федоров сказав, що після інциденту колаборанти у Мелітополі не дуже хочуть виходити на роботу.

Оточили лікарню

Після атаки по аеродрому росіяни почали везти поранених у місцевий шпиталь. Вони оточили будівлю медзакладу. Відтак, у місцевих немає доступу до запасів крові, бо все, що надали донори, йде на потребу поранених ворогів.

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Мер Мелітополя розповів, що українські захисники завдали приблизно 30 ударів по військовому аеродрому. Саме через це є величезна кількість поранених. Федоров наголосив, що жоден мирний мешканець міста не постраждав. Він порадив людям залишатися вдома, оскільки окупанти проводять обшуки та допити.

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