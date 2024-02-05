Населення Мелітополя шалено зросло: росіяни масово заселяють окуповані території

Росіяни намагаються показати, що окуповані території під їхнім "шефством" нібито розквітають. Для цього вони створюють інформаційний вакуум, а також звозять на загарбані землі росіян та мігрантів.

Однак життя, звісно, на окупованих територіях є пекельним. Росіяни встановлюють тотальний контроль над населенням, постійно залякують українців. Детальніше про ситуацію у Запорізькій області 24 Каналу розповів Дмитро Кирильчук – депутат Запорізької міської ради.

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Росіяни заселяють окуповані території

На тимчасово окуповані території активно звозять російських мігрантів. Яскравим прикладом таких випадків є Маріуполь, а також Мелітополь.

До повномасштабної фази війни населення Мелітополя складало 150 тисяч осіб, близько половини усіма правдами-неправдами виїхало (в час великої війни – 24 Канал) на підконтрольну територію України. Наразі населення Мелітополя збільшилось до 170 тисяч осіб внаслідок оцих "гастролерів", яких звозять і звозять,

– наголосив Дмитро Кирильчук.

До українців ж на окупованих територіях ставляться жорстоко. Зокрема, люди, які потребують медичної допомоги, не можуть її отримати, якщо не мають російського паспорта. Без цієї "ганчірки" людина може отримати хіба невідкладну допомогу – безпосередньо коли вона потрапить до швидкої.

"Знайомий розповів історію, що його 82-річна бабуся потрапила з болем в руці у стаціонар. Щоб не розбиратися, оці "понаєхавші" хірурги просто відрізали їй руку", – розповів депутат Запорізької міськради.

Тотальний контроль

Крім того, росіяни роблять усе для того, аби тримати тимчасово окуповані українські території у вакуумі. Вони заповнюють увесь інфопростір своїми наративами, щоб люди споживали лише ту інформацію, яка вигідна їм. Тож важко дізнатися і справжню ситуацію на загарбаних територіях, адже людей залякують та постійно перевіряють на зв'язки з Україною.

Окупанти намагаються встановити там тотальний контроль. Вони встановлюють відеокамери у конкретних місцях, щоб прикривати певні ділянки. Умовно для того, щоб обмежити маршрути, щоб їхні ФСБшники могли розрахувати маршрути перетину певних зон,

– зауважив Кирильчук.

Росіяни усіляко намагаються боротися з рухом спротиву, що додатково впливає на психоемоційний стан українців на окупованих територіях.

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