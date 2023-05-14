У Мелітополі дівчина зірвала ворожий триколор: окупанти влаштували показове судилище

Мелітополь – це Україна. Незламні місцеві жителі продовжують показувати окупантам, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях. Дівчина у Мелітополі зірвала ворожий триколор.

Іван Федоров заявив, що українка зірвала російську ганчірку в приміщенні одного з кафе. Посіпаки окупантів вже передали запис з відеокамер "куди треба".

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Дівчину вже змусили просити вибачення на камеру та погрожують тюрмою. Зазначу, що це не перший випадок, коли наші люди в окупації демонструють своє ставлення до символіки Росії. Віримо: скоро кляті триколори щезнуть з міста слідом за всіма прихильниками ерефії,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у Запорізькій області окупантам зробили останнє попередження. У Мелітополі та Бердянську загарбникам та колаборантам залишили послання. Окупанти панікують через контрнаступ ЗСУ. Панікуючи, росіяни намагаються вивезти награбоване.

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Вивезти захоплене добро окупанти намагаються через тимчасово окупований Крим. Іван Федоров зауважив, що загарбники стоять у шалених чергах. Іноді росіянам доводиться чекати до 5 годин.