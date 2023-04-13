Бояться контрнаступу ЗСУ: у Мелітополі почали роздавати плани евакуації з міста

Окупанти не приховують свого страху перед ЗСУ. Росіян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, попереджають про можливі "небезпеки".

У Мелітополі біля стадіону "Авангард" помітили дивних листонош. Як виявилось, люди в жилетках "Волонтёры Za Россию" роздають перехожим газети, повідомляють джерела 24 Каналу.

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На першій шпальті – план евакуації

Макулатура, яку роздають жителям Мелітополя, називається "Слов'янська правда". Цікаво, що на першій шпальті розміщений план евакуації з міста. У самому тексті наголошують, що у разі контрнаступу ЗСУ громадянам Росії слід виїхати з Мелітополя.

У Мелітополі готують росіян до евакуації: дивіться відео

Любителі фраз "своих не бросаем" зазначають, що влада нібито забезпечить усім росіянам евакуацію повітрям, землею та морем. Зазначають, що ключові маршрути евакуації виглядатимуть наступним чином:

Генічеськ – Сімферополь – Керч – Новоросійськ / Краснодар;

Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Ростов-на-Дону.

Росіянам радять виїхати з окупованих території / Фото надані 24 Каналу

Крім того, громадян Росії попереджають, що виїхати вдасться не всім. Власне, головною перепоною може бути погана підготовка транспортних засобів. Попри це, росіян просять "залишати спокій та довіряти владі".

На Запоріжжі "нічого не відбувається"