Життя або паспорт Росії: у Мелітополі лікар відмовився шпиталізувати дитину зі струсом мозку

Окупанти продовжують тероризувати українців на окупованих територіях. Так, у Мелітополі лікар "швидкої" відмовив у госпіталізації дитини зі струсом мозку, коли дізнався, що у неї немає громадянства Росії.

Про це розповів мер Міста Іван Федоров в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти хочуть видати всім свої російські паспорти.

Дивіться також У Михайлівці під вечір – "бавовняний" подарунок: загинув місцевий колаборант Дідоводюк

Безкоштовна медицина для українців у Мелітополі недоступна

З 1 червня у місті не можна отримати безкоштовні ліки для хронічних хворих, якщо в них немає російського паспорта. Тож, за словами Федорова, ті, хто страждають на діабет та потребують інсуліни, не зможуть отримати потрібні ліки безкоштовно. А передати гуманітарну допомогу під час тимчасової окупації зараз надскладно.

Крім того, мер розповів про кричущий випадок, який стався нещодавно у Мелітополі.

Днями "швидка" приїхала до дитини, яка впала та отримала струс мозку. Лікар-гастролер, який приїхав з рфії почав опитувати дитину: чи підтримують твої батьки рфію, чи не підтримують. Він відмовився її забирати в лікарню, коли дізнався, що немає російського паспорта,

– зазначає Федоров.

В якому стані зараз перебуває дитина невідомо. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що відмови в госпіталізації через відсутність російського паспорта в Мелітополі вже перестають бути винятком, а переходять у систему.

Ситуація у Мелітополі: останні новини