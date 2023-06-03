Життя або паспорт Росії: у Мелітополі лікар відмовився шпиталізувати дитину зі струсом мозку
Окупанти продовжують тероризувати українців на окупованих територіях. Так, у Мелітополі лікар "швидкої" відмовив у госпіталізації дитини зі струсом мозку, коли дізнався, що у неї немає громадянства Росії.
Про це розповів мер Міста Іван Федоров в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти хочуть видати всім свої російські паспорти.
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Безкоштовна медицина для українців у Мелітополі недоступна
З 1 червня у місті не можна отримати безкоштовні ліки для хронічних хворих, якщо в них немає російського паспорта. Тож, за словами Федорова, ті, хто страждають на діабет та потребують інсуліни, не зможуть отримати потрібні ліки безкоштовно. А передати гуманітарну допомогу під час тимчасової окупації зараз надскладно.
Крім того, мер розповів про кричущий випадок, який стався нещодавно у Мелітополі.
Днями "швидка" приїхала до дитини, яка впала та отримала струс мозку. Лікар-гастролер, який приїхав з рфії почав опитувати дитину: чи підтримують твої батьки рфію, чи не підтримують. Він відмовився її забирати в лікарню, коли дізнався, що немає російського паспорта,
– зазначає Федоров.
В якому стані зараз перебуває дитина невідомо. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що відмови в госпіталізації через відсутність російського паспорта в Мелітополі вже перестають бути винятком, а переходять у систему.
Ситуація у Мелітополі: останні новини
- Мелітополь та район – це суцільна військова база росіян. Точну кількість російських солдатів назвати неможливо, адже окупанти прикриваються цивільним населенням. Зокрема, на території одного з профтехзакладу росіяни розмістили свої системи ППО. Школи та дитячі садки у місті теж захоплені ворогом.
- Основна концентрація російських військових зосереджена на узбережжі Азовського моря, зокрема Кирилівка, Приморський Посад, Приазов'я. Там розташовані десятки тисяч російського гарматного м'яса, техніки та озброєння.
- Нагадаємо, що надвечір 30 травня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Їх чули усі мешканці міста. У частині міста, де пролунали вибухи, розташовується окупований росіянами завод "Автокольорлит".
- А напередодні, 29 травня, у місті прогримів гучний вибух. Ймовірно, "бавовну" зустріли десь на об'єктах окупантів.